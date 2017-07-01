اعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم أمس ايقاف مهاجم ومدرب فريق شنغهاي سيبغ الصيني، الدولي البرازيلي هولك والبرتغالي اندريه فياش بواش، لمباراتين بسبب دعمهما لاعب الفريق الدولي البرازيلي اوسكار الموقوف 8 مباريات لتسببه بعراك كبير في إحدى مباريات الدوري الصيني بين فريقه شنغهاي سيبغ وغوانجو آر اف.

كما غرم الاتحاد الصيني النادي الذي دفع 115 مليون يورو للتعاقد مع الدوليين البرازيليين، 13 ألف يورو، كما اوقف ايضا الدولي الصيني وو لي لمباراتين للسبب ذاته.

وقام هولك وفياش- بواش ولي بمساندة من جماهير النادي في نهاية الأسبوع الماضي خلال مباراة بيتية، بدعم صانع العاب تشلسي السابق الذي اوقف 8 مباريات لقيامه بركل الكرة نحو لاعب منافس وإصابته مباشرة، وتكرار الأمر نفسه حيال لاعب آخر بعدما ارتدت الكرة إليه. وتحلق لاعبون من غوانجو حول أوسكار ودفعوه أرضا، ما دفع زملاءه الى التدخل فحصل عراك وتدافع وتشابك بالأيدي.

وشارك في العراك لاعبون احتياطيون وأفراد من الجهاز الفني للفريقين، وبقي خلاله أوسكار ممدا على أرض الملعب دون التعرض لأذى، الى حين تمكن المسؤولون من إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وطرد الحكم لاعبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، واستكملت المباراة لتنتهي بالتعادل 1-1.

وبعد ذلك، ارتدى اوسكار قميصا كتب عليه: «لا يمكن القيام بأي شيء، لا يمكن قول اي شيء» وهي الرسالة التي لجأ اليها هولك خلال الفوز على المطارد المباشر هينان جيانيي 4-1.

اما فياش-بواش المدرب السابق لتشلسي وتوتنهام الانجليزيين الذي تمت معاقبته بسبب «تعليق غير مسؤول» بحسب الاتحاد الصيني، فقد عبر عن عدم رضاه عن العقوبة التي فرضت على اوسكار في حسابه على إنستغرام حيث كتب: «355 مباراة في مسيرته، 5 اعوام في البريمر ليغ، 47 مباراة دولية مع البرازيل، 70 هدفا. صفر بطاقة حمراء! ايقاف 8 مباريات».

وعلل الاتحاد الصيني عقوباته في بيان بقوله: «الفوز هو النتيجة التي يبحث عنها كل مشارك ولكن لا يجب الحصول عليها ابدا عبر التضحية بالنظام في كرة القدم او بخرق القواعد». وأضاف: «احترموا القواعد، الحكام، الجماهير، المنافسين واللعب. الاتحاد سيواصل بحزم معاقبة اي انتهاكات للقواعد والانضباط ويتمنى من جميع الاندية والمسؤولين واللاعبين ان يعرفوا كيف يحافظون على النظام».