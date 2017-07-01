أعلن برشلونة الإسباني أنه سيلتقي في السابع من اغسطس مع تشابيكوينسي البرازيلي «المنكوب»، في مباراة كروية ودية على ملعبه «كامب نو».

وكتب برشلونة في موقعه الرسمي أن هذا اللقاء الذي أعلن عنه في أوائل ديسمبر بعد أسبوع على كارثة تحطم طائرة الفريق البرازيلي ومصرع معظم اعضائه، «سيكون من أجل تكريم الأشخاص الـ 71 الذين قتلوا في هذا الحادث وعائلاتهم».

وستكون هذه المباراة على كأس جوان كامبر، وتقام سنويا تخليدا لذكرى مؤسس برشلونة.

وفقد تشابيكوينسي معظم لاعبيه في مأساة تحطم طائرته في 28 نوفمبر الماضي حين كان متوجها الى ميديين الكولومبية لخوض ذهاب نهائي كأس «سود اميركانا»، الموازية من حيث الأهمية للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ضد اتلتيكو ناسيونال.

وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل 71 من اصل 77 راكبا، بينهم 19 لاعبا فيما أفلت ثلاثة من الموت.