سيخضع المدافع الهولندي الدولي ريك كارسدورب الذي أعلن روما الإيطالي عن قدومه من فيينورد روتردام، لجراحة في ركبته.

وانضم كارسدورب (22 عاما) الذي ساعد فيينورد على وضع حد لصوم من 18 عاما في الدوري الهولندي لكرة القدم، الى فريق المدرب أويزيبيو دي فرانشيسكو لخمس سنوات مقابل 14 مليون يورو (15.9 مليون يورو).

وخاض كارسدورب 100 مباراة مع فيينورود، النادي الذي بدأ في صفوفه، كما مثل منتخب هولندا في مباراتين دوليتين.

ويشرف على روما في الموسم المقبل مدرب ساسوولو السابق اوزيبيو دي فرانشيسكو خلفا للوتشانو سباليتي الذي انتقل لتدريب انتر.