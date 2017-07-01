أعار نادي روما الإيطالي أمس مهاجمه العاجي سيدو دومبيا الى سبورتينغ البرتغالي لمدة عام.

وذكر روما في بيان ان الإعارة مربوطة بخيار شراء عقد اللاعب بحسب بعض العوامل الرياضية التي لم يحددها.

ووصل دومبيا (29 عاما) الى روما في يناير 2015، لكنه لم يفرض نفسه في تشكيلة «جالوروسي»، ولم يخض سوى 14 مباراة سجل فيها هدفين. وفي أغسطس من العام نفسه، أعير الى ناديه السابق سسكا موسكو، قبل الانتقال أيضا على سبيل الإعارة الى نيوكاسل يونايتد.

وأعير اللاعب الموسم الماضي الى بازل السويسري حيث سجل معه 21 هدفا في كل المسابقات وأحرز لقب الدوري السويسري لكرة القدم.