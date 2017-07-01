أعلن نادي مونبيلييه الفرنسي لكرة القدم وفاة رئيسه الرمزي لويس نيكولان عن 74 عاما اثر اصابته بأزمة قلبية بعد خروجه من مطعم في مدينة نيم.

وقال النادي في حسابه على تويتر بحزن شديد، تلقينا نبأ وفاة رئيسنا لويس نيكولان الخميس في 29 يونيو.

وكان رجل الاعمال نيكولان المولود في نفس التاريخ (29 يونيو 1943)، نقل الى احد مستشفيات المدينة، ثم ما لبث ان فارق الحياة.

وأنشأ نيكولان المعروف بقربه من ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الاوروبي السابق للعبة، عام 1974 نادي مونبيلييه الذي احرز اللقب الوحيد في تاريخه في موسم 2011-2012.