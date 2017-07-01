أنجز هادرسفيلد تاون الذي سيخوض الموسم المقبل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الأولى، أكبر صفقة في تاريخه بعدما احتفظ بخدمات لاعب الوسط الدولي الأسترالي آرون موي.

ولعب موي (26 عاما) دورا مهما في صعود هادرسفيلد الى الدوري الممتاز بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مان سيتي، ما دفع إدارة النادي الى ضمه نهائيا مقابل 8 ملايين جنيه استرليني (9.1 ملايين يورو)، وقد يرتفع المبلغ الى 10 ملايين جنيه بحسب النتائج.

وضمن هادرسفيلد مقعده في الدوري الممتاز بعد فوزه في نهائي ملحق الدرجة الأولى على ريدينغ بركلات الترجيح، ولحق بنيوكاسل يونايتد وبرايتون اند هوف البيون اللذين تأهلا مباشرة الى دوري الأضواء باحتلالهما المركزين الأولين أمام ريدينغ وشيفيلد ونسداي وهادرسفيلد وفولهام على التوالي.

وانضم موي الى مان سيتي في 30 يونيو 2016 قادما من ملبورن سيتي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، علما بأن مشواره الكروي بدأ أصلا في انجلترا مع بولتون واندررز حيث لعب في الفئات العمرية (2006-2009) ثم الفريق الأول (2009-2010).

وانتقل بعدها الى اسكتلندا للدفاع عن الوان سانت ميرين (2010-2012) قبل العودة الى بلده الأم حيث لعب مع وسترن سيدني (2012-2014) الذي احرز معه لقب الدوري، وملبورن سيتي (2014-2016).