أنهى رون دينيس، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفورمولا 1، أمس علاقة مع فريق ماكلارين استمرت 37 عاما، بتخليه عن رئاسة مجموعة «ماكلارين تكنولوجي غروب» وبيع حصته فيها والبالغة 25% من الاسهم.

ولم يكن إعلان دينيس (70 عاما) مفاجئا بعدما مهد له في نوفمبر 2016 حين ساءت علاقته بالمساهمين في المجموعة.

وكانت أسهم المجموعة قبل اعلان دينيس موزعة بنسبة 50% لصندوق ممتلكات البحريني للاستثمار، و25% لشريك دينيس، رجل الاعمال السعودي - الفرنسي منصور عجة.

وقدرت وسائل الاعلام البريطانية ان قيمة الصفقة تصل الى 275 مليون جنيه استرليني (313 مليون يورو)، وان حصة دينيس ذهبت الى المساهمين الاخرين.

وتدهورت العلاقة في نوفمبر بين دينيس وباقي المساهمين في مجموعة «ماكلارين تكنولوجي غروب» التي تدير فريق الفورمولا 1، حين قدم عرضا من «كونسورتيوم» صيني بقيمة ملياري دولار للاستحواذ على الفريق يحصل بموجبه على جزء من الاسهم، الا ان الأمر لم يرق للمساهمين الآخرين.

ولم يفز فريق ماكلارين بأي سباق في بطولة العالم للفورمولا 1 في الاعوام الخمسة الماضية، ويحتل المركز الاخير في البطولة الحالية على رغم احراز سائقه الاسباني فرناندو ألونسو نقاطه الاولى في الموسم في جائزة أذربيجان الكبرى.