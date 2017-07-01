رجا المدير التنفيذي لنادي ارسنال ايفان غازيديس مشجعي النادي اللندني الوقوف خلف المدرب الفرنسي ارسين فينغر الذي تعرض للعديد من الانتقادات في الموسم المنصرم بسبب النتائج المخيبة التي أدت الى الفشل في التأهل الى دوري الأبطال.

وعلى الرغم من المطالبة برحيل فينغر واكتفاء الفريق باحتلال المركز الخامس في الدوري الممتاز وبالتالي الغياب عن دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 20 عاما، مددت إدارة أرسنال عقد المدرب الفرنسي لعامين إضافيين.

وأمل اليوناني- الجنوب أفريقي غازيديس في ان يضع الجمهور خلفه ما حصل الموسم الماضي، مؤكدا «أريد أن نكون موحدين. نحن عانينا لأننا افتقدنا هذا الأمر».

وواصل في حدث مخصص للمشجعين «كان هناك خلاف. افتقدنا الوحدة وكان هناك شعور بعدم الرضا. مجلس الإدارة يدرك ذلك. أرجوكم، اتحدوا وامنحوا دعمكم لمدربنا والفريق».

ووعد غازيديس الذي توترت علاقته مع فينغر الموسم الماضي بحسب التقارير، الجمهور بأن النادي يسعى جاهدا للتعاقد مع لاعبين «من طراز رفيع»، الا ان نشاط ارسنال في سوق الانتقالات الصيفية غير مشجع حتى الآن، إذ فشل في ضم المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت بعدما رفض ليون العرض الذي تقدم به النادي اللندني، واللاعب الجديد الوحيد الذي انضم اليه هو المدافع الدولي البوسني سياد كولاشيناتش القادم من شالكه الألماني بانتقال حر دون مقابل.

كما تنتظر أرسنال مهمة شاقة للاحتفاظ بخدمات جناحه الدولي التشيلي ألكسيس سانشيس الذي لعب دورا أساسيا في إنقاذ موسم «المدفعجية» بقيادتهم لإحراز لقب كأس انجلترا على حساب تشلسي بطل الدوري، ويبدو مانشستر سيتي الفريق الأكثر تصميما على ضمه الى صفوفه.

وأكد غازيديس «اننا نبحث عن لاعبين من طراز رفيع. نملك الآن كشافي مواهب أكثر بأربع مرات مما كان عليه الوضع قبل أربعة أعوام. أؤمن بأنه لكي تكون بين أندية الطراز العالمي، يجب أن تكون من الطراز العالمي خارج أرضية الملعب».