نجوم الكرة والمشاهير حضروا لتهنئة «ليو»

قــال نجــم المنتخــب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي «نعم» وعقد قرانه بصديقة الطفولة وأم طفليه أنطونيلا روكوتزو في حفل زفاف أقيم في مسقط رأسه روزاريو بحضور نجوم كرويين ومشاهير على رأسهم المغنية العالمية شاكيرا.



وبعد المراسم المدنية الخاصة، بدا الزوجان سعيدين ومسترخيين لحظة مرورهما على السجادة حمراء أمام الصحافيين في مجمع فندق وكازينو «سيتي سنتر»، حيث ارتدت روكوتزو ثوبا ضيقا، على غرار حورية البحر من تصميم المصممة الإسبانية الشهيرة روزا كلارا.



وجلس طفلا العروسين تياغو (أربعة أعوام) وماتيو (عام واحد) في الصفوف الأمامية في الحفل الذي حضره نحو 260 ضيفا، بينهم شاكيرا وزوجها، زميل ميسي في برشلونة جيرار بيكيه، والعديد من لاعبي كرة القدم مثل زملاء النجم الأرجنتيني في النادي الكاتالوني الاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار الذي حط في روزاريو مع مواطنه وزميله السابق داني الفيش قبل ساعتين فقط على انطلاق الحفل.



ووصفت وسائل الاعلام الأرجنتينية الحفل بـ «زفاف القرن» بالنسبة لروزاريو، المدينة الساحلية الشمالية حيث التقى ميسي (30 عاما) وعروسه (29 عاما) عندما كان اللاعب في التاسعة من عمره.وكان لاعب وسط برشلونة السابق وتشلسي الإنجليزي الحالي الإسباني سيسك فابريغاس من بين الحاضرين، إلى جانب زميل ميسي في المنتخب ومهاجم مان سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو.



غياب المدربين

ومن المدعوين أيضا عدد كبير من العاملين في برشلونة ومن المدلكين ايضا، اضافة الى عدد من لاعبيه السابقين كالكاميروني صامويل إيتو، وآخرين من أمثال الارجنتينيين انخل دي ماريا وايزيكييل لافيتزي، الا ان ميسي امتنع عن دعوة مسؤولين كبار في النادي الكاتالوني، او حتى مدربيه السابقين الاسبانيين جوسيب غوارديولا ولويس انريكي.



كما غاب أيضا أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا.ومن المؤكد أن هذه المناسبة الهمة جدا في حياة ميسي جعلته ينسى لبعض الوقت همومه القضائية ومشاكله مع السلطات المالية الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من الضرائب.



وارتدت السمراء روكوتزو فستانا أبيض على مقاس الجسد، مفتوحا على مستوى الصدر مع أشرطة مطرزة من تصميم روزا كلارا - المصممة التي ارتدت ازياءها نجمات عالميات مثل الممثلة ايفا لونغوريا وملكة إسبانيا ليتيسيا.



اقيم حفل الزفاف في الساعة الـ 22:00 بتوقيت غرينتش في مجمع «سيتي سنتر كازينو» الذي يضم فندقا فخما، ويقع على مقربة من الأحياء الفقيرة في المدينة.



واختار العروسان خمسة شهود للزواج المدني من الأشقاء والشقيقات، ثلاثة من جانب ميسي واثنين من جانب انطونيلا.



ميسي يعشق الكومبيا



وقام بتغطية الحفل 157 صحافيا نالوا موافقة مسبقة للتواجد في المجمع الذي تحلق حوله السكان الفضوليون على أمل التقاط صور

للمشاهير وعلى رأسهم شاكيرا.



أما من الناحية الموسيقية، فميسي وانطونيلا اختارا أن تكون موسيقى الكومبيا الأرجنتينية النكهة الأساسية ووقع الخيار على فريقي البوب الأوروغويانيين «رومباي» و«ماراما» الذي ساهم لويس سواريز في اطلاقه، بالإضافة إلى المغنية كارينا، زوجة سيرخيو أغويرو.



وأكد صديق الطفولة فرانكو لنتيني أنه «إذا كان هناك أي شيء يعشقه، فهي موسيقى الكومبيا»، كاشفا أنه يعرف النجم الأرجنتيني «قبل أن يصبح ميسي» أي قبل أن يصبح لاعبا مشهورا.أما إحدى صديقات العروس، فقالت بدورها «شاكيرا صديقة وزوجة صديقه العزيز بيكيه، لكن الموسيقى التي يحبها ليو ليست الكومبيا الكولومبية بل كومبيا هنا (الأرجنتين)».

«ليو» يهدي عروسه أغنيتها المفضلة

استجاب العروسان لمطالب الصحافيين والمصورين، حيث التقط لهم المصورون عددا من الصور، وردا على أسئلة الصحافيين، قال ميسي: «كل شيء على ما يرام».

وارتدى ميسي حلة من تصميم «جورجيو أرماني» مع ربطة عنق فضية.

وشهد الحفل حضور 260 مدعوا من مختلف أنحاء العالم ومن بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم البارزين.

وجرت مراسم الارتباط الرسمي في نفس مكان الحفل، وذلك تحت إشراف غونزالو كاريو مدير التسجيل الرسمي للزيجات في «سانتا في» وهي المقاطعة التي تقع فيها روساريو.

وبعد انتهاء مراسم الاقتران الرسمي، فاجأ ميسي عروسه بهدية خاصة، حيث قدم المغني الأرجنتيني المعروف آبيل بينتوس أغنية «لا بداية ولا نهاية» وهي الأغنية المفضلة لدى أنتونيلا.