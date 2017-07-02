كافأ غولدن ستايت ووريرز نجمه ستيفن كوري الذي لعب دورا أساسيا بإحراز اللقب للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، من خلال توقيع عقد جديد معه هو الأغلى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عوض اوكلاهوما سيتي ثاندر خسارة كيفن دورانت بضم بول جورج من انديانا بيسرز.

وكشفت شبكة «اي اس بي ان» الرياضية نقلا عن مدير أعمال كوري، جيف اوستن، أن ووريرز وقع عقدا جديدا مع أفضل لاعب في الدوري لعامي 2015 و2016 لمدة خمسة أعوام مقابل 201 مليون دولار، ليصبح بذلك أول لاعب يتجاوز عقده حاجز الـ200 مليون دولار في تاريخ الدوري.

من جهة أخرى، كشفت «اي اس بي ان» أن نجم انديانا بيسرز بول جورج سيوقع مع اوكلاهوما سيتي ثاندر عندما يفتح رسميا باب الانتقالات الحرة في السادس من الشهر الجاري، في صفقة تتضمن تخلي الأخير عن فيكتور اولاديبو والليتواني دومانتاس سابونيس، وذلك رغم تعهده بأن يخوض العام الأخير من عقده مع الفريق الذي جاء به الى الدوري في 2010.

وكشفت «اي اس بي ان» وصحيفة «لوس انجيليس تايمز» أن غريفين سيتقاضى بحسب العقد الجديد 173 مليون دولار عن الأعوام الخمسة.

من جهة أخرى، أصبح صانع الألعاب راجون روندو دون فريق بعدما قرر شيكاغو بولز عدم تفعيل العام الأخير من عقده معه والتخلي عن خدماته.