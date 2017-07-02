٭ تخلى برشلونة الإسباني عن مهاجمه كريستيان تيلو لمصلحة مواطنه ريال بيتيس مقابل 4 ملايين يورو.

٭ أعلن نادي ليون الفرنسي عن تعاقده مع المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز ميخيا من ريال مدريد الاسباني لخمسة أعوام مقابل 8 ملايين يورو.

٭ أعار سندرلاند الانكليزي مهاجمه الايطالي فابيو بوريني الى نادي ميلان مع خيار شرائه بحسب ما أعلن الفريق اللومباردي.

٭ أعلن نادي برشلونة الاسباني عن استعادة لاعب وسطه الشاب جيرارد ديلوفيو، أحد خريجي مركز التدريب التابع له، من نادي ايفرتون الانجليزي.

٭ وقع نادي توتنهام هوتسبر، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد رعاية مع شركة «نايكي» الأميركية للتجهيزات الرياضية مقابل 30 مليون جنيه استرليني سنويا (34 مليون يورو).