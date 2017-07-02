فاز المنتخب الألماني ببطولة أوروبا تحت 21 سنة، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على إسبانيا 1-0 بپولندا.

وأحرز ميتشيل فايزر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، لتظفر «ميني مانشافت» بلقبها الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2009، عندما احتوى منتخبها حينها على لاعبين تحولوا فيما بعد إلى نجوم لامعة مثل مسعود أوزيل، وجيرو بواتنغ وماتس هوملز.

وسيطرت ألمانيا على مجريات المباراة في الشوط الأول، وأصابت إطار المرمى عن طريق ماكس ماير، كما أضاع لها مهاجم بايرن ميونيخ سيرجي غنابري فرصتين محققتين.

وفي الشوط الثاني، حاولت إسبانيا تعديل النتيجة لكنها اصطدمت بحسن تنظيم الدفاع الألماني، إضافة إلى افتقاد عدد من اللاعبين الإسبان لمستواهم المعهود مثل ماركو أسينسيو وساندرو راميريز.

وأهدرت إسبانيا بالتالي فرصة إحراز اللقب الخامس في تاريخها بالمسابقة، بعدما رفعت الكأس أعوام 1986، 1998، 2011 و2013.

وشاركت ألمانيا في البطولة في ظل غياب عدد من لاعبيها الشبان المشاركين مع منتخب البلاد الأول في بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، إلا أنها خالفت التوقعات وظفرت باللقب في نهاية الأمر أمام فريق يتمتع لاعبوه بخبرة المشاركة في المناسبات الكبيرة.