لم تتمكن الدبة القطبية نيكا التي تتنبأ بنتائج الأحداث الرياضية الكبرى على غرار «الأخطبوط بول»، من حسم توقعاتها بسهولة بشأن نهائي كأس القارات الذي سيجمع بين تشيلي وألمانيا اليوم، حيث ترددت كثيرا بين المنتخبين قبل أن تستقر في النهاية على «لا روخا».

واقتربت الدبة نيكا المقيمة بحديقة حيوان موسكو من وعاء الطعام الذي يحمل علم تشيلي وتذوقت ما به ثم فعلت الأمر ذاته مع الوعاء المزين بالعلم الألماني، وظلت تفعل نفس الشيء عدة مرات، ما أثار حيرة الحاضرين.

واقتربت نيكا من الوعاء الذي يحمل العلم الألماني عدد مرات أكثر، إلا أنها نبذته في النهاية، وألقت به في المسبح الموجود داخل القفص.

وفسرت نائبة مدير حديقة الحيوان بالعاصمة الروسية، ناديزهدا زايكو تردد نيكا بأن «الفريقين قويين وبإمكانهما التتويج بالبطولة، لذلك احتاجت وقتا طويلا لتحديد الفائز».