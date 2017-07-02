توجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين بناء على دعوة شخصية رسمية من الأخير.

وأكد مارادونا أنه سيكون جاهزا للتحدث مع بوتين عما يمكن عمله في كأس العالم القادمة «روسيا 2018»، حيث أوضح أنه سيكون جاهزا للعمل في المونديال المقبل، إذا طلب منه بوتين ذلك.

وقال مارادونا: إن كأس العالم القادمة سوف تؤكد النهج الجديد للشفافية في عمل الاتحاد الدولي (فيفا)، في ظل مجلس الإدارة الجديد برئاسة السويسري جيان إنفانتينو.

وأضاف: أشعر بسعادة كبيرة إزاء الاجتماع مع بوتين كونه شخصية سياسية لها وزنها العالمي، وأتمنى أن يخدم الاجتماع معه لعبة كرة القدم بشكل عام.