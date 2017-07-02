يعود حارسا عرين برشلونة السابق التشيلي كلاوديو برافو والحالي الألماني تير شتيغن على الترتيب للالتقاء مجددا، ولكن هذه المرة في نهائي كأس القارات.

وقرر برافو، الرحيل عن الفريق الكتالوني بعد سنة، من تعاقد إدارة البارسا مع الحارس الألماني الشاب، الذي هدد فيما بعد بالرحيل، إزاء اعتماد المدرب حينها لويس إنريكي بصفة دائمة على قائد «لا روخا».

وفي الوقت الذي بدت فيه أمور تير شتيغن مستقرة في عرين البلوغرانا، مر برافو بفترة صعبة للغاية مع مان سيتي خلال الموسم المنقضي بعد انضمامه للفريق بطلب من الإسباني بيب جوارديولا.

إلا أن القاسم المشترك بينهما، كان في بداية بطولة القارات، حيث نال الحارسان اعجاب جماهيرهما، واليوم يتساءل الجميع، من سيفرح بالنهاية؟