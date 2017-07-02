أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جاني انفانتينو عن رضاه التام حيال تقنية حكم الفيديو المساعد التي اختبرت في كأس القارات 2017 لانها أتاحت «تجنب أخطاء كبيرة». وقال انفانتينو ان التقنية التي تعرف اختصارا باسم «فار»، «حققت نجاحا كبيرا. حصل تغيير في ستة قرارات عندما صححت «فار» قرارات أو أخطاء الحكم من دون «فار» كنا سنحصل على بطولة مختلفة مع عدالة أقل على أرضية الملعب»، وأضاف: «تم تجنب أخطاء كبيرة» بموجب هذه التقنية.

وواصل: «النقاشات ستتواصل والأخطاء الكبيرة تم تصحيحها»، مؤكدا أن هذه التقنية التي تستعمل في أربع حالات فقط: بعد تسجيل هدف، في حالة ركلة الجزاء، منح بطاقة حمراء مباشرة أو لتصحيح خطأ في تحديد هوية لاعب تعرض للعقوبة.