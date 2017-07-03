فشل الأميركي كريستيان تايلور والعداءة البحرينية روث جيبيت بتحقيق ما وعدا به عشية لقاء باريس الدولي لألعاب القوى، المرحلة السابعة من الدوري الماسي.

وحقق تايلور بطل الاولمبياد مرتين (2012 و2016) والعالم مرتين (2011 و2015)، هدفه بإحراز المركز الأول في مسابقة الوثبة الثلاثية لكنه فشل في تحقيق حلمه باجتياز عتبة 18.30 مترا وتحطيم الرقم القياسي الصامد منذ 22 عاما والمسجل باسم البريطاني جوناثان ادواردز (18.29 م). في المقابل، كان فشل جيبيت، بطلة اولمبياد ريو 2016 في سباق 3 آلاف م موانع، مزدوجا فهي لم تحقق ما كانت تصبو اليه بتحطيم الرقم القياسي السابق الذي بحوزتها (8:52.78 دقائق)، واكتفت بالمركز الرابع فقط وبزمن بعيد جدا عن رقمها هو 9:10.95 دقائق.