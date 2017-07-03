عزز فريق الجيش صدارته بفوزه علــى مضيفــه الكرامة 2 ـ 0 في حمص ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة سورية لكرة القدم.

ويدين الجيش بفوزه لمدافعه الدولي يوسف قلفا الذي صنع الهدف الأول بمجهود فردي وبتمريرة متقنة للكرة داخل المنطقة تابعها رضوان قلعجي بقوة وسط شباك الكرامة (76)، قبل أن يعود قلفا ويؤكد فوز الجيش بمجهود فردي بعد أن تجاوز عدة لاعبين وسدد بعيدا عن متناول الحارس (92).

ورفع الجيش رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة مقابل 24 نقطة للكرامة في المركز العاشر.

وكانت المرحلة افتتحت بفوز الطليعة على حطين 4 ـ 3 والنواعير على الفتوة 3 ـ 0 وجبلة على الحرية 2 ـ 1.