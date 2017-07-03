أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم قبول استقالة مدرب المنتخب، الأوروغواياني خورخي فوساتي، التي تقدم بها بشكل مفاجئ الشهر الماضي، وتعيين مدرب منتخب دون 23 عاما الاسباني فيليكس سانشيز بشكل موقت.

وقال رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة في بيان «بعد تقديم فوساتي استقالته سيتم إسناد مهمة قيادة العنابي في المرحلة المقبلة الى سانشيز».

وتتبقى لقطر مباراتان في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، وذلك أمام سورية والصين، على ان تقاما في 31 أغسطس والخامس من سبتمبر على التوالي. وأشار رئيس الاتحاد القطري الى وجود «أسماء لمدربين كبار مطروحة للتعاقد مع أحدها يساهم في نجاح وتطوير المشروع الكروي»، دون الخوض في التفاصيل.

وكان فوساتي (64 عاما) أعلن استقالته من تدريب المنتخب في أعقاب المباراة ضد كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في 13 يونيو في الدوحة، وفاز فيها «العنابي» 3 ـ 2.وتحتل قطر المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. ويتأهل متصدر كل من المجموعتين الآسيوتين ووصيفه مباشرة الى مونديال 2018، على ان يخوض المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث في كل مجموعة ملحقا قاريا، وينتقل الفائز منهما لخوض ملحق مع منتخب من الكونكاكاف.وكان فوساتي تولى تدريب المنتخب القطري للمرة الثانية في نهاية سبتمبر الماضي خلفا لمواطنه دانيال كارينيو الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام ايران وأوزباكستان في أول جولتين من تصفيات كأس العالم. من جهته، قاد سانشيز منتخب قطر للشباب الى الفوز للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا 2014 والتأهل إلى كأس العالم في نيوزيلندا، ثم تولى تدريب المنتخب الأولمبي في 2016.