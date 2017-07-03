احرزت البرتغال بطلة اوروبا المركز الثالث في كأس القارات لكرة القدم 2017 بعدما قلبت الطاولة على نظيرتها المكسيك بطلة الكونكاكاف بالفوز عليها 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) اليوم الاحد على ملعب "اوتكريتي" في موسكو.



وكانت المكسيك البادئة بالتسجيل بالنيران الصديقة عندما هز مدافع زينيت سان بطرسبورغ الروسي لويس نيتو مرمى منتخب بلاده بالخطأ في الدقيقة 55، وكانت بطلة الكونكاكاف في طريقها الى الفوز بيد ان قائد البرتغال مدافع ريال مدريد الاسباني بيبي حرمها من ذلك بادراكه التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع فارضا الاحتكام الى التمديد.



وكانت الكلمة الاخيرة للبرتغال الذي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 104 عبر لاعب وسط سبورتينغ لشبونة أدريان سيلفا من ركلة جزاء.



وأهدر المهاجم أندريه سيلفا المنتقل حديثا من بورتو الى ميلان الايطالي ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 17.



واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم السعودي فهد المرداسي مدافع بنفيكا نيلسون سيميدو في الدقيقة 106 لتلقيه الانذار الثاني، ومهاجم المكسيك زميله في بنفيكا راوول خيمينيز في الدقيقة 112 للسبب ذاته.



وخاضت البرتغال المباراة في غياب قائدها ونجمها كريستيانو رونالدو الذي طلب اذنا بترك المنتخب من أجل رؤية توأميه الحديثي الولادة، واللذين يعتقد انهما ولدا من والدة بديلة في الولايات المتحدة الأميركية.



وكانت البرتغال الطرف الافضل في الشوط الاول لكن لاعبيها اهدروا الفرصة تلو الاخرى كما حال تألق الحارس المكسيكي غييرمو اوتشوا دون دخول شباكه اي هدف.



وكانت الفرصة الاولى للبرتغال عندما مرر جيلسون مارتينز بديل رونالدو كرة عرضية باتجاه لويس ناني غير المراقب لكن الاخير سددها خارج الخشبات الثلاث (5).



وسنحت الفرص امام البرتغال لافتتاح التسجيل بعد ان احتسب الحكم السعودي فهد المرداسي ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية الاعادة بالفيديو اثر عرقلة قلب دفاع المكسيك وقائدها المخضرم رافايل ماركيز لاندريه سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس المكسيكي غييرمو اوتشوا تصدى لمحاولة الاخير ببراعة (16).



وللمفارقة، اهدر المنتخب البرتغالي اربع محاولات من نقطة الجزاء واحدة اليوم وثلاث ترجيحية في مواجهة تشيلي في نصف النهائي.

ومن ركلة ركنية مباشرة بعدها، وصلت الكرة امام ناني المتربص امام المرمى المشرع امامه لكنه سدد برأسه فوق العارضة مهدرا فرصة حقيقية.



وراوغ خافيير "تشيتشاريتو" هرنانديز مدافعا برتغاليا داخل المنطقة واطلق كرة قوية بيسراه طار لها روي باتريسيو مبعدا الكرة باطراف اصابعه الى ركلة ركنية (30).



ودخل المنتخب المكسيكي اكثر تحركا تجاه المرمى البرتغالي في مطلع الشوط الثاني وسرعان ما اثمر ضغطه هدفا بالنيران الصديقة عندما راوغ هرنانديز مدافعا برتغاليا داخل المنطقة ومرر كرة عرضية اخطأها الحارس باتريسيو لتصطدم بلويس نيتو وتتحول داخل شباكه خطأ (55).



وهي المرة الاولى التي يتقدم فيها المنتخب المكسيكي في احدى مبارياته في هذه البطولة.



وابدع اوتشوا في التصدي لمحاولة جيلسون مارتينز الرأسية من مسافة متر واحد وابعدها الى ركلة ركنية (62).



ورمى المنتخب البرتغالي بثقله لادراك التعادل وفرض التمديد وكان له ما اراد عندما وصلت الكرة داخل المنطقة الى بيبي الذي غمزها بسن قدمه داخل الشباك في الوقت بدل الضائع.



وحصلت البرتغال على ركلة جزاء مطلع الشوط الاضافي الاول انبرى لها ادريان سيلفا بنجاح مسجلا هدف الفوز.



وانقذ باتريسيو مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة خيمينيز من مسافة قريبة.



وتلقت البرتغال ضربة موجعة بطرد المدافع نيلسون سيميدو في الدقيقة 106 لتلقيه الانذار الثاني، لكن سرعان ما تساوى المنتخبان على ارضية الملعب بطرد خيمينيز في الدقيقة 112 للسبب ذاته.