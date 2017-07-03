يرى مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي أن كورينتين توليسو لاعب الفريق الجديد يستطيع أداء الدور الذي كان يقدمه تشابي ألونسو الذي اعتزل نهائيا بعد نهاية الموسم الماضي.

وانتقل توليسو صاحب الـ 22 عاما إلى صفوف بايرن ميونيخ قادما من ليون مقابل 1.5 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحافية: «توليسو لاعب وسط رائع من وجهة نظري، كان واحدا من أفضل الخيارات في خط الوسط ونجحنا في التعاقد معه».

وأضاف المدرب الإيطالي: «يستطيع أداء الدور الدفاعي والهجومي بالشكل المطلوب، وجوده هنا سيكون فرصة لتطور مستواه، مازال صغيرا في السن وقدم مستوى مميزا مع ليون».

اختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا:«أعتقد أنه سيكون بديلا مثاليا لألونسو في وسط ملعبنا، سيكون من المفيد وجوده معنا في الفترة المقبلة».