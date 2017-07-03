يعود نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة الإسبانية للحصول على قسط من الراحة والتوقيع على تمديد عقده مع فريق برشلونة الإسباني، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية.

وكان ميسي تزوج رسميا من صديقته أنتونيلا روكوزو في حفل مثير بمدينة روساريو الأرجنتينية مسقط رأس العروسين.

وذكرت صحيفتها «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الإسبانيتان، أن ميسي وزوجته أنتونيلا سيبدآن رحلة العودة برفقة طفليهما إلى مدينة برشلونة.

وأوضحت «سبورت» أن عائلة ميسي ستعود إلى برشلونة بهدف الحصول على قسط من الراحة لعدة أيام بعد الإجهاد الذي تعرض له العروسان خلال الاستعدادات لحفل الزفاف.