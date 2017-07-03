صعد نادي ريال مدريد الإسباني إلى صدارة الترتيب العالمي كأغلى فريق في الموسم المنقضي (2016 ـ 2017)، بعد ارتفاع قيمة أغلب نجومه في سوق الانتقالات، وذلك بحسب تقييم لموقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في رصد قيمة اللاعبين السوقية.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية تقرير الموقع الألماني الشهير، والذي كشف ارتفاع القيمة المالية للاعبي ريال مدريد بشكل لافت منذ مجيء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، قبل أن ينهي موسمه الثاني برباعية تاريخية، إذ نجح في الجمع بين السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهي الرباعية التي أثرت إيجابا على اغلب اللاعبين في بورصة اللاعبين.

وارتفعت القيمة المالية لنجوم ريال مدريد من 764 مليون يورو عند بداية الموسم المنقضي إلى 783 مليون يورو عند نهايته، تزامنا مع تحقيق الفريق لثنائية «الدوري المحلي والدوري القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ أكثر من نصف قرن».

وعلى الرغم من تراجع قيمة الثلاثي الهجومي الشهير بـ «BBC» في بورصة اللاعبين، نتيجة لتراجع مستويات أفراده ومردودهم التهديفي، إلا أنهم احتفظوا بالصدارة بعدما بلغت قيمة هذا الثلاثي 240 مليون يورو، ليبقى هداف الفريق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أغلى لاعبي الفريق بـ 100 مليون يورو، يليه الويلزي غاريث بيل بـ 80 مليون يورو، رغم انه قدم موسما متواضعا بسبب تعرضه للإصابة أكثر من مرة، ثم الهداف الفرنسي كريم بن زيمة بـ 60 مليون يورو.

وفي المقابل ارتفعت أسهم خمسة لاعبين بشكل لافت، ما يعكس دورهم في الإنجازات التي حققها الريال ومكانتهم في الحسابات التكتيكية للمدرب زيدان، وعلى رأسهم الألماني توني كروس، حيث ارتفعت قيمته من 50 مليون يورو إلى 70 مليون يورو، شأنه شأن لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو ومواطنه الظهير مارسيلو والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا ولاعبي الوسط الإسبانيين ماركو أسينسيو وناتشو، إذ استفادوا هؤلاء كثيرا من قدوم زيدان وأصبحوا أوراقه الرابحة حتى من دكة الاحتياط.

وفي المقابل خسر المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز 20 مليون يورو من قيمته المالية، بعدما تراجعت قيمته السوقية من 70 مليون يورو إلى 50 مليون يورو، نتيجة لإبعاده من قبل زيدان عن التشكيلة الأساسية للفريق وتراجع أدائه الفني، مما جعله يعمل على تغيير الأجواء والانتقال إلى ناد آخر بدلا من العمل على تطوير واستعادة مستواه.

أما على صعيد ترتيب الأندية، فقد حل نادي برشلونة الإسباني في المركز الثاني، بعدما بلغت قيمة لاعبيه 733 مليون يورو، تلاه نادي بايرن ميونيخ الألماني بـ 566 مليون يورو، ثم نادي مان سيتي الإنجليزي بـ 553 مليون يورو، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني بـ 502 مليون يورو، بينما بلغت قيمة بقية الأندية أقل من نصف مليار يورو.