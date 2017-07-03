رفض ماوريتسيو زامباريني مالك باليرمو، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الايطالي لكرة القدم، بيع النادي رغم مرور أربعة أشهر على إعلانه التوصل لاتفاق لإبرام الصفقة.

وقال زامباريني في بيان: إن البنود التي عرضها رجل الأعمال الأميركي بول باكايليني غير مقبولة.

وأشار زامباريني، البالغ عمره 76 عاما وتعاقد مع 40 مدربا في 15 عاما مع باليرمو، إلى أنه لم يتمكن من النوم.

وأضاف «بداعي الحب والمنافسة أجد أنه يجب علي مواصلة العمل لإعادة النادي إلى دوري الدرجة الأولى».

وأعلن زامباريني في فبراير أنه توصل لاتفاق لبيع النادي إلى صندوق استثمار بقيادة باكايليني الذي عين في منصب رئيس النادي بعد ذلك بقليل.