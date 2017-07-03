ذكرت تقارير صحفية أمس أن نادي أرسنال يستعد لتقديم عرض خيالي لضم كيليان مبابي نجم موناكو الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ذي ميرور» أمس أن أرسنال على استعداد لدفع 125 مليون جنيه استرليني لضم مبابي (18 عاما).

ويحاول الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال استغلال علاقاته في بلاده من أجل حسم صفقة مبابي، وسط منافسة شرسة من جانب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد ومان سيتي.

وتحدث فينغر مع ويلفريد والد مبابي، الذي له تأثير بالغ على مسيرة ابنه.

وقال فينغر لوالد مبابي انه إذا انتقل اللاعب لريال مدريد، فإنه قد يبقى أسيرا لمقاعد البدلاء، ولكنه سيحظى بفرصته كاملة في ارسنال.