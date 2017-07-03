توج منتخب البرتغال بالمركز الثالث، في بطولة كأس القارات في روسيا، بعد فوزه على نظيره المكسيكي 2-1 أمس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ليتم اللجوء إلى وقت اضافي حسمه المنتخب البرتغالي لصالحه.

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف بنيران صديقة سجله المدافع البرتغالي لويس نيتو بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة، 55 بعدما اهدر اندري سيلفا ضربة جزاء للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 14.

وخطف بيبي المدافع المخضرم لريال مدريد الاسباني هدف التعادل القاتل للبرتغال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للوقت الأصلي.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه الفريق البرتغالي لصالحه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 104 عن طريق ادريان سيلفا.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي نيلسون سيميدو لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 106، وطرد البديل المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 112 لحصوله على انذارين أيضا.

وحقق المنتخب البرتغالي فوزه الثالث مقابل تعادلين في مواجهاته المباشرة مع المكسيك، بينما فشل الأخير في تحقيق أي انتصار على البرتغال.

وغاب عن صفوف الفريق البرتغالي عدد من نجومه الأساسيين، أبرزهم كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والذي رزق بتوأم قبل عدة أيام.

وشارك الفريق المكسيكي في كأس القارات باعتباره بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بينما فازت البرتغال بلقب يورو 2016.

والتقى الفريقان في الجولة الأولى من دور المجموعات حيث تعادلا 2-2.

وتصدرت البرتغال المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن المكسيك ثم خسرت البرتغال في المربع الذهبي على يد تشيلي 3-0 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما منيت المكسيك بهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-1.