أحرز منتخب المانيا بطل العالم لقب كأس القارات لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على نظيره التشيلي بطل اميركا الجنوبية 1-0 اول من امس في المباراة النهائية في سان بطرسبورغ بروسيا.

وسجل لارس شتيندل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وأعادت ألمانيا اللقب الى أوروبا للمرة الاولى منذ ان احرزته فرنسا عام 2003، إذ احتكرت البرازيل الالقاب الثلاثة الماضية اعوام 2005 و2009 و2013. وكانت أفضل نتائج المانيا حلولها بالمركز الثالث خلف البرازيل والارجنتين في البطولة التي استضافتها في 2005.

وشاركت ألمانيا بإشراف المدرب يواكيم لوف في البطولة بجيل جديد من اللاعبين لإعدادهم لكأس العالم في روسيا في 2018، فاعتمد على تشكيلة رديفة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين توجوا باللقب العالمي هم شكودران مصطفي وماتياس غينتر ويوليان دراكسلر. وضمت التشكيلة سبعة لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية بعدما فضل لوف إراحة لاعبين من طينة مسعود اوزيل وتوماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز وطوني كروس.

وبلغ معدل أعمار لاعبي المانيا في البطولة 24 عاما وأربعة أشهر، ونال دراكسلر لقب افضل لاعب في البطولة وتوج زميله تيمو فيرنر بلقب الهداف برصيد 3 اهداف، علما ان مواطنيه لارس شتيندل وليون غوريتسكا سجلا العدد نفسه من الاهداف.

وفشل منتخب تشيلي في المقابل في احراز لقبه الثالث في ثلاثة اعوام بعدما توج في «كوبا اميركا» في 2015 و2016 على حساب نظيره الارجنتيني بقيادة نجمة ليونيل ميسي، وكان عزاؤه اختيار قائده كلاوديو برافو افضل حارس مرمى في البطولة. وكان المنتخبان الالماني والتشيلي تعادلا 1-1 في دور المجموعات.