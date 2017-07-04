أعلن مالك أستون فيلا أمس تعاقده مع جون تيري قائد تشلسي ومنتخب انجلترا السابق لينضم إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وقال توني شيا على تويتر في إشارة الى غريمه في المدينة برمنغهام سيتي الذي رغب أيضا في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما «مرحبا بك جون تيري في استون فيلا. الاعلان الرسمي سيصدر بعد قليل».

وأصبح من حق تيري الانضمام إلى أي فريق في صفقة انتقال حر مطلع الأسبوع بعد 22 عاما قضاها في ستامفورد بريدج شهدت سنوات لعبه كلها في الدوري الممتاز. وذكرت صحيفة «برمنغهام ميل» وصحف أخرى أن تيري وقع عقدا لمدة عام واحد وطار بالفعل الى المعسكر الاعدادي للموسم مع استون فيلا في البرتغال.