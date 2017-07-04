يقترب النجم التشيلي ألكسيس سانشيز من الرحيل عن فريقه أرسنال الإنجليزي هذا الصيف وذلك بعد أن تحدثت الكثير من الصحف عن رغبة اللاعب في الانتقال.

يأتي ذلك بعد تراجع مستوى الفريق بشدة الموسم الماضي حيث خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى الدوري في المركز الخامس.



وفي تصريحات من النجم التشيلي السابق إيفان زامورانو عن ذلك قال: «أعتقد أن سانشيز يعلم جيدا ما عليه فعله، هو لاعب يرغب دائما في الفوز وتحقيق البطولات، وإذا أراد ذلك يجب أن يرحل لناد آخر».



وأضاف: «إذا أراد سانشيز الفوز بدوري أبطال أوروبا يجب أن يرحل عن أرسنال، ويتخذ قرار الانضمام لناد كبير».