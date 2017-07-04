ربما فقد نوفاك ديوكوفيتش هالة النجم الذي لا يقهر لكن المدرب أندريه أغاسي يقول إن فوزه بلقب ويمبلدون للتنس للمرة الرابعة في مسيرته هذا الشهر لن يكون مفاجأة.



وتراجع ديوكوفيتش للمركز الرابع في تصنيف فردي الرجال بعد موسم متقلب وكان فوز اللاعب البالغ من العمر 30 عاما ببطولة إيستبورن على الأراضي العشبية هو اللقب الثاني له فقط هذا العام.



ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن النجم الأميركي السابق أغاسي، الفائز بثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والذي انضم إلى الفريق التدريبي لديوكوفيتش قبل فرنسا المفتوحة في مايو، قوله «لن تكون هناك أي مفاجأة هل يستطيع لاعب مثل ديوكوفيتش أن يشق طريقه مرة أخرى للفوز بألقاب كبيرة؟ بالطبع يستطيع.. هذه هي خطتنا وهو هدفنا دائما.. التحسن والإيمان بقدرتنا على تحقيق الانتصارات».

وسيبدأ ديوكوفيتش حملته أمام السلوفاكي مارتن كليزان في الدور الأول اليوم الثلاثاء.

من جهته، قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز إن بترا كفيتوفا الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين وكارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة عالميا سيصعب الفوز عليهما في نسخة هذا العام لأن البطولة المقامة على ملاعب عشبية تناسب طريقة لعبهما كثيرا.

وأبلغ مراد أوغلو موقع رابطة اللاعبات المحترفات على الانترنت «ويمبلدون بطولة مفتوحة مع بعض الفوارق البسيطة مقارنة برولان جاروس لأن اللعب على العشب يحمل مذاقا خاصا ويصب في مصلحة اللاعبات اللاتي تتناسب طريقــة لعبهن مع هذه النوعية من الأراضي».

وتابع «لاعبات مثل بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا وأخريات يملكن أفضلية بسبب طريقة لعبهن التي تتناسب كثيرا مع العشب».

وأضاف المدرب الفرنسي أنه يتعين على كونتا التعامل مع ضغوط اللعب على أرضها ووسط جماهيرها لتكون لديها أي فرصة.

ترتيب العشرة الأوائل

1- البريطاني أندي موراي 9390 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 7285

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6175

4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6055

5- السويسري روجيه فيدرر 5265

6- الكرواتي مارين سيليتش 4235

7- الكندي ميلوش راونيتش 4150

8- النمساوي دومينيك تييم 3895

9- الياباني كي نيشيكوري 3830

10- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 3075

..وترتيب اللاعبات

1- الالمانية انجيليك كيربر 7035 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6920

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6855

4- الاميركية سيرينا وليامس 4810

5- الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 4765

6- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4450

7- البريطانية جوانا كونتا 4400

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4310

9- السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 4010

10- البولندية أنييسكا رادفانسكا 3985