ذكرت وسائل اعلام اميركية استنادا الى مصادر مقربة من تورونتو رابتورز احد فرق الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة ان الدولي الاسباني من اصل كونغولي سيرج ايباكا سيوقع عقدا جديدا لمدة 3 اعوام مقابل 65 مليون دولار.

وانضم ايباكا الى صفوف تورونتو رابتورز الموسم الماضي بعد فترة ستة اشهر مع اورلاندو ماجيك.

وخاض الجناح القوي، البالغ من العمر 27 عاما، 23 مباراة في الدوري المنتظم بالوان رابتورز وكان معدله 14.8 نقطة و6.8 متابعات و1.4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وأمضى ايباكا اغلب فترات مسيرته الاحترافية مع اوكلاهوما سيتي ثاندر (2009-2016)، ومكن تورونتو رابتورز من تخطي ميلووكي باكس (4-2) في الدور الاول من البلاي اوف هذا الموسم، لكنه وقف على غرار زملائه عاجزا عن ايقاف كليفلاند كافالييرز في الدور التالي (4-0).