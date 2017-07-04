تأهل البريطاني اندي موراي المصنف اول وحامل اللقب الى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بفوزه امس على الكازاخستاني الكسندر بابليك 6-1 و6-4 و6-2.

وكانت المباراة توقفت لفترة قصيرة بسبب المطر عندما كان موراي متقدما 6-1 و6-4 و2-صفر قبل ان تستأنف.

ويلتقي البريطاني في الدور الثاني الالماني داستن براون الذي اخرج الإسباني رافايل نادال قبل عامين.

وفاز براون في الدور الاول على البرتغالي جواو سوزا 3-6 و7-6 (7-5) و6-4 و6-4.

وبلغ الدور الثاني الياباني كي نيشيكوري التاسع بفوزه على الايطالي ماركو ستشيناتو 6-2 و6-2 و6-صفر، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر بتغلبه على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-2 و6-2، والاميركي سام كويري الرابع والعشرون على حساب الإيطالي توماس فابيانو 7-6 (7-5) و7-5.

وخرج الأسترالي نيك كيريوس العشرون من الدور الاول بخسارته امام الفرنسي بيار-هوغ هيربير 3-6 و4-6 ثم بالانسحاب.

ولدى السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية الى الدور الثاني بفوزها الاثنين على النيوزيلندية مارينا ايراكوفيتش 6-4 و6-1.

وتلتقي هاليب في مباراتها المقبلة الأميركية جنيفر برادي او دانكا كوفينيتش من مونتينيغرو.

كما تأهلت الى الدور الثاني الاميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاما) العاشرة والمتوجة بخمسة القاب في ويمبلدون بفوزها على البلجيكية اليز ميرتنز 7-6 (9-7) و6-4.

وتشارك فينوس في البطولة برغم الكشف عن حادث سير تسببت به في التاسع من يونيو، عند أحد تقاطعات بلدة بالم بيتش غاردنز في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، وادى الى اصابة شخص توفي في 22 من الشهر ذاته.

وأعلنت اللاعبة الأميركية قبل يومين انها «منهارة ومكسورة القلب» بسبب الحادث.

وفي الدور الأول ايضا، فازت الأميركية ماديسون كيز السابعة عشرة على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و6-2.