استهل آندي موراي مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس بالفوز على الكسندر بوبليك بنتيجة 6-1 و6-4 و6-2 في أولى المباريات التي اقيمت على الملعب الرئيسي اليوم الاثنين.



وبدا لاعب قازاخستان كخاسر محظوظ، بعد تأهله للدور الأول رغم خسارته في التصفيات، لكن حظوظه نفدت أمام البريطاني المصنف الأول.



ولم يؤثر توقف المباراة لفترتين قصيرتين بسبب الأمطار على إيقاع موراي حيث وجه ضربات أرضية قوية على جانبي الملعب ليتغلب على منافسه.



وقال موراي أول لاعب بريطاني يتصدر التصنيف في ويمبلدون منذ بوني اوستن في 1939 "أشعر أن فخذي على ما يرام. يوجد التهاب طفيف لكني كنت أتحرك بشكل جيد حقا في الملعب اليوم.



"عندما تشعر بألم طفيف لكنك تستطيع الركض مثلما تفعل بشكل طبيعي فان ذلك لا يؤثر على طريقة لعبك".



وفي رده على سؤال بشأن سبب ظهوره وهو يعرج أثناء السير بين النقاط أضاف اللاعب البريطاني "لو حدث ذلك فهو بشكل غير شعوري بسبب التهاب الفخذ. لست أدري حقا. لا أشعر بألم شديد عندما أسير. هذا مؤكد".



وأظهر بوبليك (20 عاما)، الذي فشل في استغلال ست نقاط لكسر ارسال موراي خلال المباراة، تنفيذه للتعليمات حيث سأل موراي في وقت سابق العام الحالي عن كيفية أن يصبح مثل اللاعب البريطاني.



ورد عليه موراي حينها بالقول إنه يجب عليه عدم ارتكاب 20 خطأ مزدوجا خلال مباراة واحدة وهو ما فعله بوبليك اليوم حينما ارتكب 12 خطأ فقط.



وقال موراي "كنا نستعد للخروج في بداية المجموعة الثالثة (عقب فترة التوقف بسبب الأمطار) وقال لي ‭''‬شكرا على النصيحة بشأن عدم ارتكاب 20 خطأ مزدوجا في ضربة الارسال‭''‬.



‭"‬لكنني أجبته بأنه اخطأ قليلا فأجاب ‭''‬حقا ارتكبت حتى الآن نحو عشرة أخطاء‭'' ‬فقلت له على سبيل المزاح أن‭ ''‬الوقت مازال أمامك للوصول إلى 20 خطأ‭''‬".



وسيلتقي موراي في الدور الثاني مع الألماني داستن براون صاحب ضربات الارسال القوية.



وأضاف المصنف الأول "سأمضي بعض الوقت مساء اليوم مع الطبيب لتلقي العلاج بالثلج قبل خوض تدريب خفيف غدا.



‭"‬سأتدرب قليلا على الضربات الأمامية والساقطة لأن المباراة القادمة ستكون مختلفة أمام داستن براون".