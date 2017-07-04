لن تقتصر فرحة لاعبي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم على حصدهم للقب بطولة كأس القارات وحصولهم على تقدير المدير الفني الوطني للفريق يواخيم لوف وحسب، بل ستتعداها إلى الجوائز المالية الكبيرة.

وضمن كل لاعب في المنتخب الألماني كان من ضمن قائمة الفريق الفائز بلقب كأس القارات الحصول على 50 ألف يورو (57 ألف دولار) كجائزة مالية.

ولكن يبدو أن الجائزة المالية تعد شيئا ثانويا بالنسبة للاعبين الـ 21 بقائمة المنتخب الألماني، الذي توج بلقب كأس القارات بفضل مهارات مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين.

واعتبر رينارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن الجوائز الممنوحة للاعبي منتخب بلاده «معقولة بعض الشيء».

وسيتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم إنفاق مليون يورو تقريبا بمناسبة الجوائز المالية الخاصة بلاعبي المنتخب الأول بعد حصولهم على كأس القارات.

وتحدث جريندل عن جوائز اللاعبين قائلا: «الأمر سيكون مختلفا في كأس العالم»، في إشارة إلى مونديال روسيا 2018.

وكان الاتحاد الألماني قد قدم لكل لاعب من اللاعبين الـ 23 الفائزين مع ألمانيا بلقب المونديال في 2014 جائزة مالية تقدر بـ 300 ألف يورو.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكل منتخب مشارك في كأس القارات جوائز مالية أقل قيمة من تلك الخاصة بالمونديال.

وبعد حصدها للقب كأس القارات، تحصل ألمانيا على أربعة ملايين و100 ألف دولار من الفيفا، فيما تحصل تشيلي، صاحبة المركز الثاني، على ثلاثة ملايين و600 ألف دولار.

وقبل ثلاث سنوات، حصل الاتحاد الألماني لكرة القدم على 35 مليون دولار بمناسبة حصده للقب مونديال البرازيل 2014.