كشفت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو أخبر ريال مدريد بأنه سيبدأ عطلته الصيفية دون أن يضع حدا للتكهنات حول مستقبله مع النادي.

وقالت شبكة «لا سيكستا» التلفزيونية الإسبانية، امس، ان المهاجم البرتغالي تحدث مع المسؤولين في ريال مدريد لإخبارهم بقرار العطلة، التي قرر أن يبدأها الآن بعد موسم طويل وناجح، رغم أن مستقبله مع الفريق لايزال مجهولا.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن مسؤولي ريال مدريد فهموا أن الرسالة التي يريد رونالدو توصيلها بهذا القرار هو أنه يشعر بالهدوء حيال مستقبله وأنه يرغب الاستمرار مع النادي الملكي.

وكان مسؤولو ريال مدريد يأملون في عقد اجتماع مع اللاعب البرتغال مطلع الأسبوع الجاري لوضع حد للجدل الدائر حول مستقبله، حسبما أكدت في الأسبوع الماضي مصادر داخل النادي المدريدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ولكن شيئا من هذا لم يحدث بسبب قرار رونالدو ببدء عطلته وتأجيل الحديث مع المسؤولين في ريال مدريد لوقت آخر.

وكثرت في الأسابيع الأخيرة التكهنات والشائعات حول مصير رونالدو مع ريال مديد، بعد أن قالت صحيفة «إيه بولا» البرتغالية ان قائد منتخب البرتغالي يرغب في الرحيل عن اسبانيا بعد أن اتهم بالتهرب من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو (16 مليون و700 ألف يورو) لصالح الضرائب. ورغم الضجة الإعلامية، آثر رونالدو عدم التحدث عن مستقبله خلال مشاركته في بطولة كأس القارات مع المنتخب البرتغالي.