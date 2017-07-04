خرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف خامسا من الدور الاول لبطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بخسارته الاثنين امام الروسي دانييل مدفيديف 4-6 و6-3 و4-6 و1-6.



وهي المرة السادسة التي يودع فيها فافرينكا بطولة ويمبلدون من الدور الاول. علما بأن سجله يتضمن ثلاثة القاب في الغراند سلام، كما انه وصل الى المباراة النهائية في رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية الشهر الماضي قبل ان يخسر امام الاسباني رافايل نادال.

وعانى السويسري من اصابة في الركبة اثناء المباراة.



من جهته، يشارك مدفيديف المصنف في المركز 49 عالميا في البطولة الانكليزية للمرة الاولى، وسيواجه في مباراته المقبلة البلجيكي روبن بيميلمانز الفائز على الالماني طومي هاس 6-2 و3-6 و6-3 و7-5.