عانى بطل العالم بيتر ساجان من مشكلة في دواسة دراجته قبل نهاية المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات اليوم الاثنين لكنه سرعان ما تغلب عليها ليحقق الانتصار.



وبدا أن الحذاء الأيمن للمتسابق السلوفاكي ليس في وضعه الصحيح وهو على وشك إنهاء السباق بينما وجد البطل الأولمبي جريج فان افرمات متسابق فريق بي.إم.سي ريسنج الفرصة للهجوم بقوة في نهاية المرتفع الأخير اليوم.



لكن ساجان متسابق فريق بورا-هانزجروهه احتاج ثانية واحدة ليعيد حذاءه لموضعه قبل أن يزيد من سرعته ليتجاوز الاسترالي مايكل ماثيوس متسابق فريق صن ويب والايرلندي دان مارتن متسابق فريق كويك ستيب فلورز.



وحل فان افرمات في المركز الرابع بنهاية المرحلة التي يبلغ طولها 212.5 كيلومتر وبدأت من فيرفيير في بلجيكا.



وأنهى البريطاني جرينت توماس متسابق سكاي السباق متأخرا بثانيتين عن الصدارة لكنه احتفظ بصدارة الترتيب العام والقميص الأصفر. أنهى المتنافسون على الصدارة تلك المرحلة معا.



وتقدم كريس فروم حامل اللقب للمركز الثاني في الترتيب العام متأخرا 12 ثانية عن توماس زميله بالفريق بعد يوم واحد من اصطدامهما في منعطف موحل.



وقال توماس "لم يحدث اصطدام لكن نهاية المرحلة كانت محمومة. سعيد بانهاء السباق دون الإصابة بأي أذى. بالتأكيد كانت بداية جيدة (بالنسبة لفريق سكاي في السباق) لكن لا زال هناك 18 يوما".

لكن الحظ ساند ساجان اليوم.



وقال السلوفاكي ساجان "كانت مرحلة صعبة حقا ويجب أن أشكر فريقي على مجهوده الشاق. عندما واجهت مشكلة في الدواسة استغربت مما حدث والحظ السيء الذي يطاردني. لم يسنح لي وقت للتفكير وعدت سريعا للمنافسة".