أفلت سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل من أي عقوبات إضافية على خلفية اصطدامه المتعمد بمنافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد الماضي خلال جائزة اذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بحسب ما أعلن الإثنين الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".



وجاء القرار بعد جلسة جمعت الإثنين فيتل ومدير فريق فيراري ماوريتسيو اريفابيني برئيس "فيا" الفرنسي جان تود ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الدولي، لمناقشة ما حصل في 25 حزيران/يونيو في سباق باكو.



وفرض منظمو السباق عقوبة توقف في الحظيرة لعشر ثوان على فيتل بسبب "القيادة الخطرة" في أعقاب ذلك.



والى جانب عقوبة التوقف في خط الحظائر لعشر ثوان، اضيفت 3 نقاط جزائية الى سجل السائق الألماني الذي دخل سباق باكو ومعه 6 نقاط جزائية.



وتوجهت الأنظار الإثنين الى الاجتماع بين فيتل و"فيا" في ظل التخوف من إضافة عقوبة أخرى ضد الألماني كحرمانه من خوض السباق المقبل، لكن البيان الصادر الاتحاد الدولي أكد أنه وبعدما راجع سائق فيراري ما حصل في تلك اللحظة، اعترف بأن المسؤولية بأكملها تقع على عاتقه، معتذرا في الوقت ذاته عما بدر منه.



وعرض فيتل بأن يكفر عن ذنبه بتخصيص جزء من وقته الخاص من أجل تثقيف السائقين الشبان، وارتأى الاتحاد الدولي أنه "على ضوء هذه التطورات، قرر رئيس فيا جون تود أنه في هذه الحالة يجب إغلاق الملف"، لكنه شدد على ضرورة ألا يتكرر ما حصل "لأنه إذا تكرر مثل هذا السلوك ستحول القضية مباشرة الى محكمة فيا الدولية لمزيد من التحقيق".