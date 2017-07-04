اضاف ميلان الايطالي لاعب الوسط الدولي التركي هاكان كالهانوغلو الى قائمة لاعبيه الجدد للموسم المقبل في عقد يتمد اربع سنوات من باير ليفركوزن الالماني.



ولم يلعب كالهانوغلو (23 عاما و26 مباراة دولية) منذ ان فرضت عليه في شباط/فبراير الماضي عقوبة الايقاف لستة اشهر بسبب صفقة انتقاله غير القانونية الى باير ليفركوزن من طرابزون سبور التركي في 2011، حيث لجأ الاخير الى الاتحاد الدولي (فيفا).



وسبق لميلان ان تعاقد استعدادا للموسم الجديد مع المدافع الارجنتيني ماتيو موساكيو من فياريال الاسباني، ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسي، والجناح الايسر السويسري ريكاردو رودريغيز من فولفسبورغ الالماني، والمهاجم البرتغالي اندري سيلفا من بورتو، والمهاجم فابيو بوريني من سندرلاند الانكليزي.



وانهى ميلان الدوري الايطالي في المركز السادس الذي يخوله المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



وانتقلت ملكية ميلان، بطل دوري ابطال اوروبا سبع مرات، مطلع نيسان/ابريل الماضي من رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني الى مستثمرين صينيين.