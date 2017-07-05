تأهلت الالمانية انجيليك كيربر المصنفة اولى الى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بفوزها الثلاثاء على الاميركية ايرينا فالكوني 6-4 و6-4.



وتلتقي كيربر في الدور التالي مع البلجيكية كيرستن فليبكينز الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-3.



وفي غياب الاميركية سيرينا وليامس حاملة اللقب الموسم الماضي والتي تنتظر مولودا، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها في فئة السيدات لاحراز اللقب، علما بان كيربر حلت وصيفة العام الماضي.



بيد ان مستواها تراجع كثيرا خلال العام الحالي وقد خرجت من الدور الاول لبطولة رولان غاروس الفرنسية.



وتواجه كيربر خطر التنازل عن المركز الاول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات ويتعين عليها الفوز باللقب الانكليزي لكي تبقى في الصدارة حيث تواجه منافسة من التشيكية كارولينا بليسكوفا والرومانية سيمونا هاليب.



وقالت كيربر "عدت بالذكريات الى العام الماضي. ما حصل حينها كان امرا رائعا. انا سعيدة للعودة الى هنا، لكن العام الحالي مختلف جدا. انا سعيدة بمجرد تخطي الدور الاول".



وفي فئة الرجال، تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا الى الدور الثاني بانسحاب منافسه السلوفاكي مارتن كليزان في المجموعة الثانية من مباراتهما الثلاثاء في الدور الاول.



وحسم ديوكوفيتش المجموعة الاولى في صالحه 6-3 وتقدم 2-صفر و30-صفر في الثانية قبل ان يعلن كليزان انسحابه بسبب اصابة في ربلة الساق.



ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع التشيكي ادم بافليسيك الفائز على الاميركي إرنستو إسكوبيدو 6-7 (7-9) و6-1 و6-3 و6-1.

وسدد الكندي ميلوش راونيتش المصنف سادسا ووصيف بطل الموسم الماضي، 20 ارسالا نظيفا ليخرج فائزا على الالماني يان لينارد شتروف 7-6 (7-5) و6-2 و7-6 (7-4).



وفي ابرز المباريات الاخرى، تخطى الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو منافسه الاسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3 و3-6 و7-6 (7-2) و6-4.