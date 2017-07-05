بات إيفرتون الإنجليزي أكثر أندية أوروبا إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودفع إيفرتون حوالي 30 مليون جنيه إسترليني لضم مايكل كين مدافع بيرنلي ليصل إجمالي ما أنفقه خلال الصيف الجاري إلى أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني، على أمل أن يبني تشكيلة قادرة على الوجود في المربع الذهبي للدوري بالموسم الجديد.

وتعاقد إيفرتون أيضا مع دافي كلاسن من أياكس أمستردام (23 مليون جنيه إسترليني) وجوردان بيكفورد حارس سندرلاند (25 مليون إسترليني) وهنري أونيكورو (6.8 ملايين إسترليني من أوبن مع إعارته إلى أندرلخت البلجيكي)، إضافة إلى ساندرو راميريز مهاجم ملقة ومنتخب إسبانيا تحت 21 عاما (5.3 ملايين إسترليني).

كما ذكرت تقارير أن التوفيز يفكر في استعادة هدافه السابق واين روني من مان يونايتد في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء معظم الأحيان.

وكان رونالد كومان مدرب إيفرتون قال في مايو الماضي إن النادي ينوي الاستثمار في الصيف لتدعيم صفوفه على أمل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2005-2006.