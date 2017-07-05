شن المدرب الاسكتلندي الأسطوري لمان يونايتد السير أليكس فيرغسون، هجوما لاذعا على وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا، متهما إياه بوقوفه وراء رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا عن الشياطين الحمر عام 2012.

وقال فيرغسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «بوغبا لاعب عظيم، وحتى عندما كان في أكاديمية مان يونايتد، كنت أرغب في استمراره مع الفريق، لكن مشكلته الوحيدة أنه يمتلك وكيل أعمال سيء للغاية».

وأوضح: «في عام 2012، كنا نحاول تمديد عقد بوغبا كي لا يغادر الفريق، ولكن بعد أن جلسنا مع اللاعب وبات قريبا من التجديد، ظهر رايولا ليفسد كل شيء، وليخبرنا بأن بوغبا سيوقع ليوفنتوس».



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها المدرب المعتزل وكيل الأعمال رايولا، إذ سبق له أن وصفه في فبراير الماضي بأنه «كتلة من القاذورات».