أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن ضم لاعب الوسط الأرجنتيني، إيفر بانيغا، من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر إشبيلية الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مبدئي مع بانيغا من أجل عودته إلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان بعقد يمتد لثلاثة أعوام.



وأكد إنتر ميلان من جانبه اتمام الصفقة التي يعتقد أنها تكلفت تسعة ملايين يورو.

وانتقل بانيغا إلى إنتر ميلان في 2016 لكنه لم ينجح في ترسيخ أقدامه مع الفريق حيث شارك في 22 مباراة فقط على مستوى كل المسابقات في الموسم الماضي.

وفاز بانيغا (29 عاما) بلقب الدوري الأوروبي مع اشبيلية مرتين متتاليتين في 2015/2014 و2016/2015.