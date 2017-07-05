استقر الحارس الدولي الايطالي الشاب جانلويجي دوناروما على البقاء مع فريقه ميلان، برغم تفجيره مفاجأة الشهر الماضي بإبلاغه ناديه عدم رغبته تمديد عقده، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي سبورت» بنسختها الايطالية اول من امس.

وسيمدد دوناروما عقده الذي ينتهي في صيف 2018 لخمس سنوات اضافية مقابل 6 ملايين يورو سنويا، بحسب ما اضاف التقرير.

وتضمن تمديد عقد دوناروما (18 عاما) بندين يتيحان له الرحيل بحسب نتائج النادي اللومباردي في دوري ابطال اوروبا.

وذكر التقرير ان قيمة رحيله بحال فشل التأهل إلى المسابقة القارية الاولى ستكون 50 مليون يورو، لتصبح مضاعفة (100) بحال تأهله.

وكان وكيل الاعمال النافذ مينو رايولا قال الشهر الماضي ان دوناروما لن يمدد عقده مع ميلان، ما أثار ردة فعل عنيفة ضده من جماهير بطل أوروبا سبع مرات.

كما شنت جماهير النادي المتعصبة حملة على رايولا متهمة اياه برغبة الحصول على عمولات ضخمة لقاء نقل لاعبه اليافع.

وأدت الضغوط إلى إلغاء دوناروما حسابه على موقع «انستاغرام» اثناء تواجده مع منتخب بلاده في كاس أوروبا تحت 21 سنة في پولندا حيث بلغ نصف النهائي، مدعيا انه تعرض للاختراق.

وقد رمت الجماهير اموالا مزيفة خلال مباراة الدنمارك، مطلقة عليه اسم «دولاروما»، في تلميح الى سعيه وراء المال على حساب النادي الذي أطلقه في سن مبكرة.

ودغدغ خبر رحيل دوناروما رغبة ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا، اذ ذكر رئيسه فلورنتينو بيريز ان المدرب الفرنسي زندين زيدان لطالما عبر عن اعجابه بالحارس الفارع الطول (1.96 م).

كما أشارت تقارير الى رغبة باريس سان جرمان ومان يونايتد بالتعاقد مع الموهبة الصاعدة.

وسرق دوناروما الانظار عندما اصبح اساسيا مع ميلان منذ سنة ونصف السنة، بعدما دفع به المدرب السابق الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعمر السادسة عشرة، فخاض 72 مباراة مع العملاق الايطالي.

وحمل دوناروما الوان المنتخب الايطالي اربع مرات وهو الحارس الاحتياطي للعملاق المخضرم جانلويجي بوفون.

بحاجة إلى التطوير

وقال حارس ميلان السابق كريستيان ابياتي الذي عين اخيرا مديرا للنادي «ميلان ينتظره بأياد مفتوحة، وكصديق لجيجو اتمنى ان تكون النهاية السعيدة».

وتابع «دوناروما لايزال امامه مجال كبير للتحسن، وسيتطور في كل المجالات لانه محترف حقيقي.



أعرف ماذا يحتاج حتى يتحسن في كل يوم».

اما مدربه السابق ميهايلوفيتش فرأى لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «لا أعرف مضمون المفاوضات، لكن ما يكنني قوله ان جيجو رائع لكنه لايزال صغيرا.



يجب ان يتحسن اذا اراد ان يكون بطلا، وقيامه بهذا الامر في النادي حيث نشأ ويحبه الناس سيفيده من دون أي شك».

واستهل ميلان مع مالكيه الصينيين الجدد الذين اشتروا النادي من الرمز سيلفيو برلوسكوني، حملة انتقالات صيفية حامية.

وسبق لميلان ان تعاقد مع المدافع الارجنتيني ماتيو موساكيو من فياريال، لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي، الجناح الايسر السويسري ريكاردو رودريغيز من فولفسبورغ، المهاجم البرتغالي اندري سيلفا من بورتو، والمهاجم فابيو بوريني من سندرلاند.

وأنهى ميلان الدوري الايطالي في المركز السادس الذي يخوله المشاركة في الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

..ويضم هاكان

أضاف ميلان الايطالي لاعب الوسط الدولي التركي هاكان كالهانوغلو الى قائمة لاعبيه الجدد للموسم المقبل في عقد يمتد اربع سنوات من باير ليفركوزن الالماني.

وسبق لـ «اللومباردي» ان تعاقد استعدادا للموسم الجديد مع المدافع الارجنتيني ماتيو موساكيو من فياريال الاسباني، ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسي، والجناح الايسر السويسري ريكاردو رودريغيز من فولفسبورغ الألماني، والمهاجم البرتغالي اندري سيلفا من بورتو، والمهاجم فابيو بوريني من سندرلاند.

وأنهى ميلان الدوري الإيطالي في المركز السادس الذي يخوله المشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وانتقلت ملكية ميلان، بطل دوري ابطال اوروبا سبع مرات، مطلع ابريل الماضي من رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني الى مستثمرين صينيين.