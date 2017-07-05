نقلت صحيفة «أ س» الاسبانية عن مدرب مان سيتي جوسيب غوارديولا بعض التصريحات تحدث فيها عن موسمه الأول مع النادي الإنجليزي.

ويرى غوارديولا أنه قدم موسما جيدا مع مان سيتي رغم غياب الألقاب، معربا عن أمنيته بالاستمرار على رأس القيادة الفنية لهذا النادي.

وقال غوارديولا: «أتمنى أن أقضي وقتا طيبا كما فعلت في الموسم الأول، لقد استمتعت به، هناك من يقول أن الأمور لم تسر على ما يرام في هذا الموسم، ولكن الاستثناء هو ما قمت به، مسيرتي التدريبية تمتد لسبع سنوات فزت خلالها بستة ألقاب دوري».

وأضاف: «أما فيما يخص البطولات التي خسرتها فهناك الكثير الذي يمكن قوله حول هذا الأمر، دائما ما كنت أصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، هذا العام لم نصل إلى هذا الدور ولكن برشلونة أيضا لم يصل في كل عام إلى نصف النهائي».

وتابع المدرب الاسباني، الذي تولى تدريب برشلونة طوال أربع سنوات حصد خلالها العديد من الألقاب المحلية والعالمية، قائلا: «مان سيتي فريق كبير، تأهل إلى دوري الأبطال طوال خمس سنوات متتالية وهو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق هذا ولكن الوصول إلى مستوى برشلونة أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو يوفنتوس أمر معقد للغاية، تحتاج إلى وقت للقيام بهذا، عقد كامل».

10 سنوات لمنافسة الكبار

وأكد غوارديولا أن مان سيتي يحتاج إلى عشر سنوات من أجل منافسة أكبر الأندية في العالم، مثل ريال مدريد وبرشلونة، بايرن ميونخ ويوفنتوس.

وقال بيب: «لدي طريقتي في اللعب والتدريب، لن أغيرها مهما كلفني الأمر، لا أعرف أن أتعامل بأي طريقة أخرى».

وأضاف: «مان سيتي فريق عظيم، وصل لدوري أبطال أوروبا في آخر خمسة مواسم وهو ما لم يفعله أي ناد آخر في إنجلترا، ولكن لكي نصل لريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، نحتاج لفترة طويلة، نحتاج لعقد من الزمان».

وعن الدوري الإنجليزي، قال جوارديولا: «الكرة هي الكرة في كل مكان في العالم، 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، ولكن في إنجلترا الحكام تسمح ببعض القوة في اللعب، المباريات متوازنة والفرق قوية بدرجة كبيرة».

ميسي الأفضل

وعن الجدل عن أفضل لاعب في العالم قال غوارديولا ان ميسي أفضل لاعب في العالم، بل الأفضل في التاريخ.

وقال عن ذلك: «أفضل شيء في ميسي أنه يقوم بأشياء مستحيلة ولكنها تبدو سهلة للغاية».



وتابع: «هو ليس الأفضل بسبب قدرته على مراوغة ثلاثة أو أربعة لاعبين ولكن لأنه يقوم بذلك بطريقة لا أحد يفعلها غيره».

وبالحديث عن برشلونة قال: «أعتقد أن برسا فريق رائع الآن وقد قدموا أداء ممتاز تحت قيادة لويس إنريكي، في أفضل حالتهم كان من المستحيل أن تهزمهم».