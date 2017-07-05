توصل كيفن دورانت وفريقه غولدن ستيت ووريرز المتوج بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثانية في غضون ثلاثة أعوام، الى اتفاق يقضي بتوقيع عقد جديد بين الطرفين لمدة عامين مقابل 53 مليون دولار، بحسب ما كشفت شبكة «اي اس بي ان» الرياضية.

وانضم دورانت (28 عاما) إلى غولدن الموسم الماضي قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر بعقد لعامين مقابل 54.3 مليون دولار، مع خيار أن يصبح لاعبا حرا في العام الثاني من العقد.

وذكرت «اي اس بي ان»، أن دورانت الذي لعب دورا أساسيا في تتويج ووريرز واستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب في النهائي ضد بطل الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز، وقع عقدا لعامين مع خيار ايضا بأن يصبح لاعبا حرا في العام الثاني.

ومن المتوقع أن يتقاضى دورانت الذي سجل ما معدله 35.2 نقطة مع 8.4 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة في المباريات الخمس للدور النهائي (4-1)، بين 25 و26 مليون دولار سنويا وهو انضم الى زميله النجم الآخر ستيفن كوري الذي وقع عقدا جديدا لمدة خمسة أعوام مقابل 201 مليون دولار.