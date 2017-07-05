أفلت سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل من أي عقوبات إضافية على خلفية اصطدامه المتعمد بمنافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وجاء القرار بعد جلسة جمعت فيتل ومدير فريق فيراري ماوريتسيو اريفابيني برئيس «فيا» الفرنسي جان تود ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الدولي، لمناقشة ما حصل في 25 يونيو بسباق حلبة باكو الذي كان دراماتيكيا حيث تخلله دخول سيارة الأمان ثلاث مرات، وإيقاف مؤقت في اللفة 22 لإزالة حطام على الحلبة جراء عدد من الاصطدامات.

وتوجهت الأنظار الى الاجتماع بين فيتل و«فيا» في ظل التخوف من إضافة عقوبة أخرى ضد الألماني كحرمانه من خوض السباق المقبل، لكن البيان الصادر من الاتحاد الدولي أكد أنه وبعدما راجع سائق فيراري ما حصل في تلك اللحظة، اعترف بأن المسؤولية بأكملها تقع على عاتقه، معتذرا في الوقت ذاته عما بدر منه.

وعرض فيتل بأن يكفر عن ذنبه بتخصيص جزء من وقته الخاص من أجل تثقيف السائقين الشبان، وارتأى الاتحاد الدولي أنه «على ضوء هذه التطورات، قرر رئيس فيا جون تود أنه في هذه الحالة يجب إغلاق الملف»، لكنه شدد على ضرورة ألا يتكرر ما حصل «لأنه إذا تكرر مثل هذا السلوك فستحول القضية مباشرة الى محكمة فيا الدولية لمزيد من التحقيق».

وأصدر فريق فيراري بيانا بخصوص الاجتماع قال فيه «تشيد فيراري باعتذار السائق والتزامه الشخصي بالمساعدة على تحسين صورة هذه الرياضة».

وتابع البيان «يؤكد فريق فيراري دعمه لمبادرات فيا، ويشارك السلطة الحاكمة قيمها وأهدافها».

ورغم حادث الاصطدام، أنهى فيتل السباق في المركز الرابع مباشرة أمام هاميلتون وابتعد في الصدارة عن الأخير بفارق 14 نقطة.