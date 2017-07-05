حقق الاسباني رافايل نادال الرابع فوزه الـ 850 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، في بطولة ويمبلدون الانجليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، وتغلب على الاسترالي جون ميلمان 6-1 و6-3 و6-2.

ويلتقي الاسباني في مباراته المقبلة الاميركي دونالد يونغ الفائز على الاوزبكي دنيس ايستومين 5-7 و6-4 و6-4 و4-2 ثم بالانسحاب.

ولم يتأهل نادال الى الدور الثالث منذ 2010، لكنه يشارك في البطولة الحالية وهو في وضع مثالي بعد ان احرز الشهر الماضي لقبا عاشرا في رولان غاروس، اضافة الى القاب دورات برشلونة ومدريد ومونتي كارلو، لكن جميعها على الملاعب الترابية.

وقال نادال «لم اخض الكثير من المباريات على الملاعب العشبية في الاعوام القليلة الماضية، ولكن لدي شعورا ايجابيا».

وتابع «انا سعيد للطريقة التي بدأت بها البطولة، فانا ألعب جيدا منذ بداية الموسم».

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا الى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه السلوفاكي مارتن كليزان في المجموعة الثانية من مباراتهما في الدور الاول.

وحسم ديوكوفيتش المجموعة الاولى لصالحه 6-3 وتقدم 2-0 و30-0 في الثانية، قبل ان يعلن كليزان انسحابه بسبب الإصابة في ربلة الساق.

وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا الخامس من الدور الاول بخسارته امام الروسي دانييل مدفيديف 4-6 و6-3 و4-6 و1-6.

من جهته، يشارك مدفيديف المصنف في المركز الـ149 عالميا في البطولة الانجليزية للمرة الاولى، وسيواجه في مباراته المقبلة البلجيكي روبن بيميلمانز الفائز على الالماني طومي هاس 6-2 و3-6 و6-3 و7-5.

الدور الثاني

وبلغ الدور الثاني ايضا الكرواتي مارين سيليتش السابع بفوزه على الالماني فيليب كولشرايبر 6-4 و6-2 و6-3، والياباني كي نيشيكوري التاسع بفوزه على الايطالي ماركو ستشيناتو 6-2 و6-2 و6-صفر، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر بتغلبه على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-2 و6-2، والاميركي سام كويري الرابع والعشرون على حساب الايطالي توماس فابيانو 7-6 (7-5) و7-5.

وخرج الاسترالي نيك كيريوس العشرون من الدور الاول بخسارته امام الفرنسي بيار-هوغ هيربير 3-6 و4-6 ثم بالانسحاب، التونسي مالك الجزيري بخسارته امام الفرني لوكاس بوي الرابع عشر 7-6 (7-5) و4-6 و4-6 و6-7 (2-7).

نتائج السيدات

وحجزت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة بطاقتها الى الدور الثاني ايضا بفوزها الصعب على الاسترالية اشلي بارتي 7-5 و7-6 (10-8).

وتخطت التشيكية بترا كفيتوفا الحادية عشرة وبطلة 2011 و2014 الدور الاول بفوزها على السويدية جوانا لارسون 6-3 و6-4.

وفي الدور الاول ايضا، فازت البريطانية جوانا كونتا السادسة على التايوانية سو-وي هسيه 6-2 و6-2، والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثامنة على الالمانية اندريا بتكوفيتش 6-3 و3-6 و9-7، الاميركية ماديسون كيز السابعة عشرة على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و6-2.



وتأهلت الألمانية انجيليك كيربر المصنفة اولى الى الدور الثاني بفوزها على الاميركية ايرينا فالكوني 6-4 و6-4.

حامل وتشارك

تشارك اللوكسمبورغية ماندي مينيلا، وهي تجاوزت الشهر الرابع في حملها، بحسب ما كشف بعد خسارتها في الدور الأول أمام الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 1-6 1-6.

ولفتت مينيلا (31 عاما) الأنظار ضد الإيطالية المخضرمة سكيافوني إذ كانت ترتدي زيا فضفاضا لتغطية حملها، وهي أكدت بعد المباراة للصحافيين بأن «ويمبلدون ستكون مشاركتي الأخيرة لهذا الموسم».

ونشرت اللاعبة المصنفة الـ 82 عالميا صورة لها في صفحتها على فيسبوك تظهر زوجها ومدربها تيم سومر راكعا أمامها في الملعب وهو يقبل بطنها.

ومن المتوقع أن تشارك مينيلا في منافسات الزوجي بصحبة اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا.

بلغت اللاتفية الشابة يلينا اوستابنكو التي فاجأت العالم الشهر الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، الدور الثاني من البطولة، بفوزها في وقت متأخر من مساء الاثنين على البيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش 6-صفر و1-6 و6-3.



مــن جـهتــها، حقــقت البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا فوزها الأولى في بطولات الغراند سلام منذ استراليا المفتوحة اوائل العام الماضي (وصلت الى ربع النهائي)، وجاء على حساب الأميركية كاثرين بيليس 3-6 و6-1 و6-1.