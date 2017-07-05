سامي الحسن

أثبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس أيقونة كروية فقط، بل نموذج تجاري لبقية الرياضيين، عندما صنفته مجلة «فوربس» بالمرتبة الأولى لأعلى الرياضيين أجرا في العالم لعام 2016.

ووصــلت عــائـدات «صاروخ ماديرا»، من الرواتب والعقود والإعلانات إلى 93 مليون دولار، متقدما على نجم كليفلاند للسلة الاميركي ليبرون جيمس الذي جمع 86.2 مليونا، بينما حل أسطورة برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ثالثا بـ80 مليونا، متساويا مع نجم غولدن ستايت الفائز بلقب الـ NBA ستيفن كوري صاحب المركز الرابع، بينما احتل نجم التنس السويسري روجيه

فيدرر المركز الخامس بـ 64 مليونا.

وجاء نجم غولدن ستايت كيفن دورانت سادسا بـ60.4 مليونا، وتواجد كذلك في القائمة لاعب الغولف الايرلندي الشمالي روري ماكلروي بـ 50 مليونا، متساويا مع لاعب كرة القدم الأميركية أندروو لاك صاحب المركز السابع.



وكان للسلة النصيب الأكبر.

حيث تواجد نجم هيوستن للسلة جيمس هاردن في المركز التاسع بـ 46.6 مليونا، أمـا سائق فريق مرسيدس وبطل الفورمولا وان البريطاني لويس هاميلتون فجاء عاشرا بـ 46 مليونا.