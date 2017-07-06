انضم بيبي مدافع منتخب البرتغال لصفوف بشيكتاش بطل تركيا اول من أمس لينهي مسيرة استمرت عشر سنوات مع ريال مدريد بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان المدافع المولود في البرازيل والبالغ 34 عاما قد انضم لريال قادما من بورتو في 2007 مقابل 30 مليون يورو (34.05 مليون دولار) وتوج بلقب الدوري المحلي في موسمه الأول مع الفريق.

وانتهى عقد بيبي مع ريال الشهر الماضي، وانتقل للنادي التركي بعقد لمدة عامين.

ورحل بيبي عن ريال بعد الفوز بالدوري ثلاث مرات وبكأس الملك مرتين وبدوري الأبطال ثلاث مرات رغم أنه غاب عن الفوز على يوفنتوس في النهائي الأوروبي أمام يوفنتوس بسبب معاناته من الإصابة.

وتعرض بيبي لانتقادات حادة في إسبانيا بسبب ركل خافيير كاسكيرو لاعب خيتافي وتوجيه لكمة لخوان ألبين في أبريل 2009 ليتعرض للإيقاف عشر مباريات قبل أن يقول إنه فقد السيطرة على نفسه.

وتعرض بيبي للطرد أربع مرات مع ريال لكنه يحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين بسبب روحه العالية وتشكيل ثنائي قوي مع سيرجيو راموس في مركز قلب الدفاع على مدار فترة طويلة. وخاض بيبي 86 مباراة مع البرتغال واختير كأفضل لاعب في فوز بلاده على فرنسا في نهائي بطولة أوروبا 2016.